«Лада» и ЦСКА сыграли вничью в первом полуфинале чемпионата России по гандболу

Гандболистки тольяттинской «Лады» и московского ЦСКА сыграли вничью в первом полуфинальном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд. Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счётом 26:26.

Самыми результативными игроками матча стали Ольга Щербак из «Лады» и Антонина Скоробогатченко из ЦСКА, забившие по шесть мячей. В составе тольяттинской команды пять раз отличилась Алёна Блохина. У ЦСКА четыре мяча на счету Полины Ведёхиной.

Второй матч полуфинальной серии ЦСКА и «Лада» проведут 10 мая в Москве.

Вторую полуфинальную пару составили «Ростов-Дон» и «Астраханочка». Они сыграют 6 и 11 мая.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины

Полуфинал. Первый матч

«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) — 26:26 (12:15).