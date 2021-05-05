«Лада» и ЦСКА сыграли вничью в первом полуфинале чемпионата России по гандболу
Гандболистки тольяттинской «Лады» и московского ЦСКА сыграли вничью в первом полуфинальном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд. Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счётом 26:26.
Самыми результативными игроками матча стали Ольга Щербак из «Лады» и Антонина Скоробогатченко из ЦСКА, забившие по шесть мячей. В составе тольяттинской команды пять раз отличилась Алёна Блохина. У ЦСКА четыре мяча на счету Полины Ведёхиной.
Второй матч полуфинальной серии ЦСКА и «Лада» проведут 10 мая в Москве.
Вторую полуфинальную пару составили «Ростов-Дон» и «Астраханочка». Они сыграют 6 и 11 мая.
Гандбол. Чемпионат России. Женщины
Полуфинал. Первый матч
«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) — 26:26 (12:15).
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