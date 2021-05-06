«Сегодня я Шакира». Юлия Ефимова сделала селфи перед зеркалом

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» селфи, сделанное перед зеркалом. По словам спортсменки, на этом фото она похожа на популярную певицу Шакиру.

«Сегодня я Шакира», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/?hl=ru

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовых). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.