Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Сегодня я Шакира». Юлия Ефимова сделала селфи перед зеркалом

«Сегодня я Шакира». Юлия Ефимова сделала селфи перед зеркалом
Другие / Водные виды спорта 0
Аудио-версия:

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» селфи, сделанное перед зеркалом. По словам спортсменки, на этом фото она похожа на популярную певицу Шакиру.

«Сегодня я Шакира», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/?hl=ru

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовых). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.

«Похудела, что ли?» Подписчики оценили селфи Юлии Ефимовой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021