Российские гандболисты узнали соперников по групповому этапу чемпионата Европы — 2022
Сегодня, 6 мая, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года.
Мужская сборная России попала в группу F вместе с национальными командами Норвегии, Словакии, Литвы.
Составы других квартетов выглядят следующим образом:
Группа А — Словения, Дания, Северная Македония, Черногория
Группа В — Венгрия, Исландия, Португалия, Нидерланды
Группа С — Франция, Сербия, Хорватия, Украина
Группа D — Германия, Австрия, Беларусь, Польша
Группа Е — Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия.
Чемпионат Европы-2022 пройдёт с 13 по 30 января в двух странах: в Словакии и Венгрии. Действующим чемпионом является сборная Испании. В решающем матче они обыграли национальную команду Хорватии со счётом 22:20.
Российские гандболисты выиграли заключительный матч квалификации ЧЕ-2022
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