Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские гандболисты узнали соперников по групповому этапу чемпионата Европы — 2022

Российские гандболисты узнали соперников по групповому этапу чемпионата Европы — 2022
Другие / Гандбол 0

Сегодня, 6 мая, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года.

Мужская сборная России попала в группу F вместе с национальными командами Норвегии, Словакии, Литвы.

Составы других квартетов выглядят следующим образом:

Группа А — Словения, Дания, Северная Македония, Черногория
Группа В — Венгрия, Исландия, Португалия, Нидерланды
Группа С — Франция, Сербия, Хорватия, Украина
Группа D — Германия, Австрия, Беларусь, Польша
Группа Е — Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия.

Чемпионат Европы-2022 пройдёт с 13 по 30 января в двух странах: в Словакии и Венгрии. Действующим чемпионом является сборная Испании. В решающем матче они обыграли национальную команду Хорватии со счётом 22:20.

Российские гандболисты выиграли заключительный матч квалификации ЧЕ-2022
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021