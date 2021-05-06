Российские гандболисты узнали соперников по групповому этапу чемпионата Европы — 2022

Сегодня, 6 мая, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года.



Мужская сборная России попала в группу F вместе с национальными командами Норвегии, Словакии, Литвы.

Составы других квартетов выглядят следующим образом:

Группа А — Словения, Дания, Северная Македония, Черногория

Группа В — Венгрия, Исландия, Португалия, Нидерланды

Группа С — Франция, Сербия, Хорватия, Украина

Группа D — Германия, Австрия, Беларусь, Польша

Группа Е — Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия.



Чемпионат Европы-2022 пройдёт с 13 по 30 января в двух странах: в Словакии и Венгрии. Действующим чемпионом является сборная Испании. В решающем матче они обыграли национальную команду Хорватии со счётом 22:20.