В 2020 году число взятых допинг-проб сократилось почти в два раза по сравнению с 2019-м

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отчиталось о количестве допинг-проб, взятых в 2020 году. Как следует из данных организации, в общей сложности было собрано 168 256 образцов.



В 2019 году было собрано 305 881допинг-проб. Меньшее количество взятых образцов в 2020-м связано с пандемией коронавирусной инфекции. По информации агентства, в марте 2021 года было получено 22 649 проб, что составило наибольшее число проб, собранных за месяц, с марта 2020-го.



Кроме того, в организации подчеркнули, что сбор образцов во внесоревновательный период в 2021 году вернулся на прежний уровень по сравнению с 2020-м.



Ранее в Федерации шашек России назвали инцидент с российским флагом, случившийся во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) политическим актом, инициированным ВАДА.

В Федерации шашек России назвали инцидент с флагом политическим актом, инициированным ВАДА