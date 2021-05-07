Об Усэйне Болте будет издана подарочная книга

Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, трехкратный рекордсмен мира ямайский спринтер Усэйн Болт объявил о сотрудничестве с издательством Opus World, которое выпускает ограниченным тиражом книги о спорте, музыке, кино и индустрии развлечений.

«The Usain Bolt Opus… Скоро», – написал Болт на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Усэйна Болта в «Инстаграме».

Первые экземпляры книги будут выпущены уже осенью 2021 года. Тираж будет ограничен. Релиз объединит фотографии культовых олимпийских моментов и воспоминания спортсмена. Издание будет оформлено в подарочный футляр-раскладушку ручной работы. Некоторые экземпляры подпишет сам Болт. Книга, напечатанная на роскошной шёлковой бумаге, будет состоять из 260 страниц и весить 17 кг.