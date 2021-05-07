Об Усэйне Болте будет издана подарочная книга

Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, трехкратный рекордсмен мира ямайский спринтер Усэйн Болт объявил о сотрудничестве с издательством Opus World, которое выпускает ограниченным тиражом книги о спорте, музыке, кино и индустрии развлечений.
«The Usain Bolt Opus… Скоро», – написал Болт на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Усэйна Болта в «Инстаграме».
Первые экземпляры книги будут выпущены уже осенью 2021 года. Тираж будет ограничен. Релиз объединит фотографии культовых олимпийских моментов и воспоминания спортсмена. Издание будет оформлено в подарочный футляр-раскладушку ручной работы. Некоторые экземпляры подпишет сам Болт. Книга, напечатанная на роскошной шёлковой бумаге, будет состоять из 260 страниц и весить 17 кг.
- 7 мая 2021
-
19:06
-
18:38
-
16:01
-
09:04
- 6 мая 2021
-
22:43
-
22:28
-
19:34
-
17:28
-
14:43
-
12:07
-
10:36
-
03:06
- 5 мая 2021
-
22:11
-
21:36
-
20:44
-
19:00
-
16:29
-
12:27
-
11:57
-
10:48
-
09:40
-
09:28
-
09:05
-
08:29
-
00:56
-
00:17
- 4 мая 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:25
-
21:59
-
21:33
-
21:08
-
19:35
-
19:00
-
18:20