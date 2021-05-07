СКИФ стал первым финалистом Кубка России по гандболу

Гандболисты краснодарского СКИФа стали первыми финалистами Кубка России. В полуфинале «Финала четырёх», который проходит в Москве, СКИФ в серии послематчевых пенальти победил санкт-петербургский клуб «Университет Лесгафта-Нева» со счётом 25:24. Основное время встречи завершилось вничью – 21:21.

Самым результативным игроком матча стал Денис Афонин из СКИФа, забивший восемь мячей. В составе санкт-петербургской команды шесть раз отличился Тимур Солодовников.

Соперник СКИФа определится во втором полуфинале, в котором сыграют московский ЦСКА и подмосковные «Чеховские медведи».

Гандбол. Кубок России. Мужчины

«Финал четырёх». Полуфинал

«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – СКИФ (Краснодар) – 24:25 (10:11, 11:10, пен. – 3:4).