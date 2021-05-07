СКИФ стал первым финалистом Кубка России по гандболу
Гандболисты краснодарского СКИФа стали первыми финалистами Кубка России. В полуфинале «Финала четырёх», который проходит в Москве, СКИФ в серии послематчевых пенальти победил санкт-петербургский клуб «Университет Лесгафта-Нева» со счётом 25:24. Основное время встречи завершилось вничью – 21:21.
Самым результативным игроком матча стал Денис Афонин из СКИФа, забивший восемь мячей. В составе санкт-петербургской команды шесть раз отличился Тимур Солодовников.
Соперник СКИФа определится во втором полуфинале, в котором сыграют московский ЦСКА и подмосковные «Чеховские медведи».
Гандбол. Кубок России. Мужчины
«Финал четырёх». Полуфинал
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – СКИФ (Краснодар) – 24:25 (10:11, 11:10, пен. – 3:4).
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