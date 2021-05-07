Российские кёрлингистки перед полуфиналом чемпионата мира разгромили США

Женская сборная России по кёрлингу победила национальную команду США в матче чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). Счёт встречи — 7:3 (3:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:0). На предварительном этапе ранее российские кёрлингистки одержали 11 побед и проиграли сборным Чехии и Швейцарии.



Национальная команда уже обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира и гарантировала путёвку на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Соперник сборной России по полуфиналу определится в стыковых матчах. Финалисты определятся в ночь на 9 мая по московскому времени.