Российские кёрлингистки перед полуфиналом чемпионата мира разгромили США
Женская сборная России по кёрлингу победила национальную команду США в матче чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). Счёт встречи — 7:3 (3:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:0). На предварительном этапе ранее российские кёрлингистки одержали 11 побед и проиграли сборным Чехии и Швейцарии.
Национальная команда уже обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира и гарантировала путёвку на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Соперник сборной России по полуфиналу определится в стыковых матчах. Финалисты определятся в ночь на 9 мая по московскому времени.
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