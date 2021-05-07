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«Чеховские медведи» одержали волевую победу над ЦСКА в полуфинале Кубка России

«Чеховские медведи» одержали волевую победу над ЦСКА в полуфинале Кубка России
Другие / Гандбол 0

Гандболисты «Чеховских медведей» вышли в финал Кубка России. В полуфинале «Финала четырёх», который проходит в Москве, «Чеховские медведи» одержали волевую победу над ЦСКА со счётом 30:29.

Самым результативным игроком матча стал Валентин Воробьёв из ЦСКА, забивший 7 мячей. В составе подмосковной команды по 5 раз отличились Дмитрий Киселёв, Роман Остащенко, Артём Кулак и Сергей Марк Косоротов.

В финале «Чеховские медведи» сыграют с краснодарским СКИФом, который в серии послематчевых пенальти нанёс поражение санкт-петербургскому клубу «Университет Лесгафта-Нева» со счётом 25:24.

Гандбол. Кубок России. Мужчины
«Финал четырёх». Полуфинал

ЦСКА (Москва) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 29:30 (15:12).

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