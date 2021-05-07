Дания заявила о готовности провести ЧЕ по велотреку вместо Беларуси
Дания заявила о готовности провести чемпионат Европы по велоспорту на треке в июне 2021 года, сообщает Berlingske.
Турнир должен пройти в Минске с 23 по 27 июня, однако Европейский союз велосипедистов (UEC) не раз заявлял о желании изменить страну-хозяйку, но желающих не было.
В Дании также обеспокоены эпидемиологической и политической ситуацией в Беларуси и готовы принять турнир, оплатив все расходы по переносу соревнований в столь короткие сроки. Датчане не хотят, чтобы спортсмены заразились коронавирусом незадолго до Олимпийских игр в Токио.
Однако теперь на перенос места стартов не согласен UEC. Федерация мотивирует отказ тем, что многие национальные команды, телевизионщики и технический персонал уже забронировали авиабилеты и отели.
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