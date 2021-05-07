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Мария Ласицкене 1 июня выступит на международном турнире во Франции

Мария Ласицкене 1 июня выступит на международном турнире во Франции
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене 1 июня выступит на международном турнире в Монтрёе (Франция), сообщается на официальной странице соревнований в «Фейсбуке». Организаторы надеются, что спортсменка порадует всех прыжком выше двух метров.

Ласицкене стала одной из четырёх россиян, получивших от World Athletics право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Также были одобрены заявки чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, бронзового призёра чемпионата мира в прыжках в высоту Ильи Иванюка и прыгуньи с шестом Аксаны Гатауллиной.

Ранее стало известно, что 23 мая Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде (Великобритания).

World Athletics допустила Ласицкене и Сидорову к участию в международных стартах
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