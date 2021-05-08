«Было приятно познакомиться с Карпиным». Нагорный — о съёмках в сериале «Ростов-на-кону»
Действующий абсолютный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что принял участие в съёмках первого в России документального сериала с элементами реалити о членах профессиональной футбольной команды «Ростов» во главе с главным тренером Валерием Карпиным.
«Сейчас я принимаю участие в съёмках сериала «Ростов-на-кону» о реальной жизни профессиональных футболистов из ФК «Ростов». Было приятно познакомиться с Валерием Карпиным», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 10 мая в выездном матче 29-го тура футболисты клуба сыграют с «Уралом».
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Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы и вошёл в историю спортивной гимнастики.
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