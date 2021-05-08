Гандболисты ЦСКА заняли третье место в «Финале четырёх» Кубка России

Московский ЦСКА стал бронзовым призёром Кубка России по гандболу среди мужских команд. В матче за третье место «Финала четырёх», который проходит в Москве, ЦСКА нанёс поражение санкт-петербургскому клубу «Университет Лесгафта-Нева» со счётом 27:25.
Самым результативным игроком матча стал левый полусредний армейцев Михаил Виноградов, забивший семь мячей. По пять раз отличились Алексей Фокин и Олег Астрашапкин. У петербуржцев шесть мячей на счету Николая Емельяненко.
Почётный трофей в финале разыграют подмосковные «Чеховские медведи» и краснодарский СКИФ, в полуфинале только в серии послематчевых пенальти одолевший петербужцев.
Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх»
Матч за третье место
ЦСКА (Москва) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 27:25 (16:12).
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