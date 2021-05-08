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Гандболисты «Чеховских медведей» в 11-й раз завоевали Кубок России

Гандболисты «Чеховских медведей» в 11-й раз завоевали Кубок России
Другие / Гандбол 0

Гандболисты «Чеховских медведей» в 11-й раз в истории и в четвёртый раз подряд завоевали Кубок России. В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Москве, подмосковная команда обыграла краснодарский СКИФ со счётом 31:24.

Самым результативным игроком матча стал правый полусредний «Чеховских медведей» Дмитрий Киселёв, забивший пять мячей. По четыре раза отличились Павел Андреев, Александр Котов, Виктор Фурцев, Тимофей Масленников и Сергей Марк Косоротов. В составе СКИФа по четыре мяча забили Алексей Арчибасов и Денис Афонин.

Ранее «Чеховские медведи» выигрывали Кубок России в 2009-2013, 2015-2016, 2018-2020 годах.

Гандбол. Кубок России. Мужчины
«Финал четырёх». Финал

«Чеховские медведи» (Московская область) – СКИФ (Краснодар) – 31:24 (16:11).

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