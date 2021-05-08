Чемпионат Европы по брейкингу пройдёт в конце июня в Сочи

Олимпийский парк Сочи выбран для проведения в июне чемпионата Европы по брейкингу, который будет организован Всемирной федерацией танцевального спорта (WDSF), сообщает пресс-служба WDSF.
В рамках турнира пройдут индивидуальные дуэли как у женщин, так и у мужчин, а также командный турнир — пять против пяти. Танцоры будут соревноваться 26 и 27 июня во дворце спорта «Большой», где во время Олимпийских игр 2014 года играли хоккеисты. Каждая из 50 национальных организаций, входящих в WDSF в Европе, может заявить двух девушек, двоих юношей и одну команду. Oбщий призовой фонд составит $ 57 тыс.
Чемпионат Европы пройдёт с соблюдением антиковидных правил: участники должны пройти тестирование на коронавирус менее чем за 72 часа до прибытия, на турнире будут соблюдаться социальная дистанция и масочный режим.
Брейкинг должен дебютировать на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
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