Российские кёрлингистки в полуфинале чемпионата мира сыграют со Швецией

Сборная Швеции стала соперником российских кёрлингисток в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). В стыковом матче за выход в полуфинал шведские спортсменки обыграли команду Канады со счётом 8:3 (1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 1:0).
Россиянки по итогам предварительного этапа заняли второе место и напрямую вышли в полуфинал. Шведки стали третьими и были вынуждены играть дополнительный матч. На предварительном этапе россиянки обыграли шведок со счётом 10:8.
Полуфинал Россия — Швеция состоится в ночь на воскресенье, 9 мая, и начнётся в 04:30 мск.
В составе российской команды выступают скип Алина Ковалёва, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Сборная Швеции является олимпийским чемпионом 2018 года.
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