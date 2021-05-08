Тамара Тансыккужина: в моей копилке скальпы многих международных гроссмейстеров-мужчин

Семикратная чемпионка мира, российская шашистка Тамара Тансыккужина рассказала о противостоянии с мужчинами и новых титулах.

«Немного слежу за шахматами. Каковы шансы россиянина в матче за мировую корону между Непомнящим и Карлсеном? У тех, кто выходит на матч, шансы всегда равны.

В турнирах мы играем вместе с мужчинами, и у меня хорошо получается. У меня есть скальпы многих международных гроссмейстеров-мужчин в моей копилке (смеётся). Последний раз, в декабре 2019-го перед пандемией, я заняла третье место.

Сколько чемпионских титулов для меня будет достаточно? Это работа. Это же не получается постоянно, каждый год. Как правило, всегда случается перерыв. Самый большой перерыв был с 2011 по 2019 год. Представляете, восемь лет ждать следующего титула! И сейчас же непонятно, когда будет следующий», — сказала Тансыккужина в эфире «Матч ТВ».