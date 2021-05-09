Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские гимнастки не сумели завоевать золото в отдельных упражнениях на этапе КМ в Баку

Российские гимнастки не сумели завоевать золото в отдельных упражнениях на этапе КМ в Баку
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Сегодня, 9 мая, в Баку (Азербайджан) в заключительный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике были разыграны медали в отдельных видах многоборья.

Россиянка Дарья Трубникова, которая вчера первенствовала в личном многоборье, стала второй в упражнениях с мячом. Четвертой в этом виде упражнений стала другая представительница России Лала Крамаренко.
В упражнениях с обручами второе место заняла Крамаренко, четвёртое — Трубникова. В упражнениях с булавами Крамаренко показала третий результат, Трубникова стала шестой.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку, Азербайджан
Отдельные виды многоборья

Мяч

1. Александра Аджиурджиукулезе (Италия) – 26,350
2. Дарья Трубникова (Россия) – 26,100
3. Боряна Калейн (Болгария) – 26,100
4. Лала Крамаренко (Россия) – 26,000

Обруч

1. Линой Ашрам (Израиль) – 27,150
2. Лала Крамаренко (Россия) – 26,850
3. Алина Горносько (Беларусь) – 26,600
4. Дарья Трубникова (Россия) – 25,800

Булавы

1. Линой Ашрам (Израиль) – 27,800
2. Боряна Калейн (Болгария) – 27,400
3. Лала Крамаренко (Россия) – 27,150
...6. Дарья Трубникова (Россия) – 24,350

Лента

1. Боряна Калейн (Болгария) – 24,300
2. Алина Горносько (Беларусь) – 23,450
3. Катрин Тасева (Болгария) – 21,500
...5. Дарья Трубникова (Россия) – 20,300

Дарья Трубникова стала лучшей в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике в Баку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021