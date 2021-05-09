Российские гимнастки не сумели завоевать золото в отдельных упражнениях на этапе КМ в Баку

Сегодня, 9 мая, в Баку (Азербайджан) в заключительный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике были разыграны медали в отдельных видах многоборья.

Россиянка Дарья Трубникова, которая вчера первенствовала в личном многоборье, стала второй в упражнениях с мячом. Четвертой в этом виде упражнений стала другая представительница России Лала Крамаренко.

В упражнениях с обручами второе место заняла Крамаренко, четвёртое — Трубникова. В упражнениях с булавами Крамаренко показала третий результат, Трубникова стала шестой.



Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку, Азербайджан

Отдельные виды многоборья

Мяч

1. Александра Аджиурджиукулезе (Италия) – 26,350

2. Дарья Трубникова (Россия) – 26,100

3. Боряна Калейн (Болгария) – 26,100

4. Лала Крамаренко (Россия) – 26,000



Обруч

1. Линой Ашрам (Израиль) – 27,150

2. Лала Крамаренко (Россия) – 26,850

3. Алина Горносько (Беларусь) – 26,600

4. Дарья Трубникова (Россия) – 25,800

Булавы

1. Линой Ашрам (Израиль) – 27,800

2. Боряна Калейн (Болгария) – 27,400

3. Лала Крамаренко (Россия) – 27,150

...6. Дарья Трубникова (Россия) – 24,350

Лента

1. Боряна Калейн (Болгария) – 24,300

2. Алина Горносько (Беларусь) – 23,450

3. Катрин Тасева (Болгария) – 21,500

...5. Дарья Трубникова (Россия) – 20,300