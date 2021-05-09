Российские гимнастки не сумели завоевать золото в отдельных упражнениях на этапе КМ в Баку

Сегодня, 9 мая, в Баку (Азербайджан) в заключительный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике были разыграны медали в отдельных видах многоборья.
Россиянка Дарья Трубникова, которая вчера первенствовала в личном многоборье, стала второй в упражнениях с мячом. Четвертой в этом виде упражнений стала другая представительница России Лала Крамаренко.
В упражнениях с обручами второе место заняла Крамаренко, четвёртое — Трубникова. В упражнениях с булавами Крамаренко показала третий результат, Трубникова стала шестой.
Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку, Азербайджан
Отдельные виды многоборья
Мяч
1. Александра Аджиурджиукулезе (Италия) – 26,350
2. Дарья Трубникова (Россия) – 26,100
3. Боряна Калейн (Болгария) – 26,100
4. Лала Крамаренко (Россия) – 26,000
Обруч
1. Линой Ашрам (Израиль) – 27,150
2. Лала Крамаренко (Россия) – 26,850
3. Алина Горносько (Беларусь) – 26,600
4. Дарья Трубникова (Россия) – 25,800
Булавы
1. Линой Ашрам (Израиль) – 27,800
2. Боряна Калейн (Болгария) – 27,400
3. Лала Крамаренко (Россия) – 27,150
...6. Дарья Трубникова (Россия) – 24,350
Лента
1. Боряна Калейн (Болгария) – 24,300
2. Алина Горносько (Беларусь) – 23,450
3. Катрин Тасева (Болгария) – 21,500
...5. Дарья Трубникова (Россия) – 20,300
- 9 мая 2021
-
15:45
-
15:17
-
14:05
-
08:14
-
01:04
- 8 мая 2021
-
21:39
-
20:57
-
20:27
-
19:53
-
19:07
-
18:39
-
18:17
-
17:50
-
17:34
- 7 мая 2021
-
23:16
-
22:50
-
22:35
-
22:07
-
21:12
-
20:55
-
19:06
-
18:38
-
16:01
-
09:04
- 6 мая 2021
-
22:43
-
22:28
-
19:34
-
17:28
-
14:43
-
12:07
-
10:36
-
03:06
- 5 мая 2021
-
22:11
-
21:36
-
20:44