Участник марафона в Варне скончался во время забега

50-летний участник традиционного марафонского забега, который прошёл в воскресенье в Варне (Болгария), скоропостижно скончался на трассе соревнований, сообщает телеканал BTV. Бегун упал около входа в банк напротив отеля «Чёрное море». Информацию подтвердила полиция черноморского курорта. Уточняется, что вероятной причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Перед стартом все участники марафонского забега проходили медицинский осмотр.



В марафоне, который проводился шестой год подряд, на классической дистанции 42 км 195 метров приняли участие 124 спортсмена, а всего в состязаниях, с учётом дистанций 21 и 10,5 км, на старт вышли 670 человек из 28 стран.

Победу одержали кенийские марафонцы Санг Бернард и Джабет Наом. Причём Наом выиграла с новым рекордом трассы — 2:33.08.