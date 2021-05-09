Участник марафона в Варне скончался во время забега

50-летний участник традиционного марафонского забега, который прошёл в воскресенье в Варне (Болгария), скоропостижно скончался на трассе соревнований, сообщает телеканал BTV. Бегун упал около входа в банк напротив отеля «Чёрное море». Информацию подтвердила полиция черноморского курорта. Уточняется, что вероятной причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Перед стартом все участники марафонского забега проходили медицинский осмотр.
В марафоне, который проводился шестой год подряд, на классической дистанции 42 км 195 метров приняли участие 124 спортсмена, а всего в состязаниях, с учётом дистанций 21 и 10,5 км, на старт вышли 670 человек из 28 стран.
Победу одержали кенийские марафонцы Санг Бернард и Джабет Наом. Причём Наом выиграла с новым рекордом трассы — 2:33.08.
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