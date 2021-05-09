Денис Панкратов: «Инстаграм» или TikTok в денежном отношении не менее интересны, чем ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов сравнил себя с нынешним поколением спортсменов. Свои олимпийские победы Панкратов одержал в 1996 году.
«Если бы я тогда попал в ситуацию нынешних атлетов, которые мало того, что вынуждены круглосуточно жить в системе ADAMS, так ещё сталкиваются с реалиями в виде запрета флага, гимна, переноса самих Игр, думаю, просто не сдюжил. Скорее всего, психанул бы и вообще ушёл из спорта. Те, кто выступает сейчас, более подготовлены к любым передрягам, как мне кажется. Они более цельные что ли.
Если поразмышлять, Игры и в наши времена были для многих просто социальным лифтом. Возможностью «засветить» себя и прыгнуть на более высокий уровень существования. Сейчас путей к этому стало больше, вот и всё. То есть появилась альтернатива, которой у нас просто не было. Если разобраться, тот же «Инстаграм» или TikTok в денежном отношении могут быть ничуть не менее интересны, чем Олимпиада, которую ещё нужно выиграть. Так почему нет?» — приводит слова Панкратова RT.
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