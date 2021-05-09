Панкратов: в современном антидопинге хотят, чтобы тема допинга стала в спорте токсичной

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов, который возглавляет отдел массового спорта и антидопинга в национальной федерации, рассказал, в чём видит свою миссию.

«Я — не борец с допингом. Скорее, некое звено в цепочке. Дело в том, что российский спортивный мир живёт по своим законам и традициям. С одной стороны — профессиональные спортсмены и тренеры, с другой — люди, которые задействованы в антидопинговых структурах, и которые, по своему пониманию спорта, находятся от этого самого спорта очень далеко. Если посадить тех и других за один стол, они никогда не смогут достигнуть понимания, поскольку говорят на разных языках. И я вижу свою нынешнюю миссию в том, чтобы объяснить одним, то есть — спортсменам, что от них хотят другие. Объяснить, почему происходят те или иные вещи, поскольку, когда ты этого не знаешь, то очень сильно пугаешься, если что-то начинает происходить вокруг тебя.

Например, у нас принято считать, что допинговое нарушение — это если спортсмен съел что-то запрещённое и фармакологически «тяжёлое», а это на самом деле всего лишь одна статья из 12. Те, кто служит в современном антидопинге, хотят ведь не того, чтобы отдельно взятые атлеты не употребляли какие-то запрещённые препараты, а того, чтобы тема допинга в целом стала в спорте токсичной. Чтобы она исчезла, не поднималась вообще. Поэтому сейчас, например, в антидопинговом кодексе существует статья: если мы с вами обсуждаем тему, связанную с использованием допинга, а кто-то третий, проходя мимо, услышал наш разговор, он обязан донести», — приводит слова Панкратова RT.