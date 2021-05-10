Источник: у российской чемпионки Паралимпиады выманили 1,7 млн рублей
Российская легкоатлетка Елена Иванова, которая на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне завоевала три золотые медали, стала жертвой мошенников. Преступники воспользовались доверием спортсменки и украли у неё 1,7 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале 112.
Также сообщается, что личность злоумышленников пока неизвестна, детали произошедшего выясняются.
33-летняя Елена Иванова — чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 м, 100 м и в эстафете 4×100 м, двукратная чемпионка и серебряный призёр чемпионата мира IPC по лёгкой атлетике в Катаре 2015 года, двукратная чемпионка Европы (Нидерланды, 2012 год), многократная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта России.
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