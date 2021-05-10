Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России, одолев «Ладу»

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Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче армейская команда на своей площадке нанесла поражение тольяттинской «Ладе» со счетом 29:28.

Самым результативным игроком матча стала Валерия Кирдяшева из «Лады», забившая 12 мячей. В составе ЦСКА восемь раз отличилась Екатерина Ильина. Шесть мячей на счету Антонины Скоробогатченко, пять записала в свой актив Дарья Дмитриева.

В первом полуфинальном матче была зафиксирована ничья — 26:26. Благодаря победе во второй игре ЦСКА вышел в финал чемпионата России.

За титул ЦСКА сыграет с победителем пары «Ростов-Дон» — «Астраханочка». Первая встреча завершилась победой донской команды со счётом 35:25.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 29:28 (15:14).

Первый матч — 26:26