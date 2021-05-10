Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото ЧЕ в технической программе микст-дуэтов

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев защитили титул чемпионов Европы в технической программе микст-дуэтов на первенстве континента, которое проходит в Будапеште. Для Мальцева это пятый европейский титул, для Гурбанбердиевой – третий.

Второе место заняли испанцы, третьими стали итальянцы.

Соревнования микст-дуэтов были начаты раньше графика из-за проблем, возникших в технической программе дуэтов. Вид, в котором разыгрывались первые медали соревнований, был прерван из-за проблем с динамиками, находящимися под водой. Система была перезагружена, но музыка не появилась. Однако на старт пригласили микст-дуэты. Когда будут продолжены соревнования дуэтов, пока неизвестно.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание. Микст-дуэты. Техническая программа

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) – 91,7963.

2. Эмма Гарсиа/По Рибес (Испания) – 84,8694.

3. Николо Ольяри/Изотта Спортелли (Италия) – 77,4281.