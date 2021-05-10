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Японский дизайнер костюмов для фигуристок представила эскизы купальников для Авериных

Японский дизайнер костюмов для фигуристок представила эскизы купальников для Авериных
Другие / Прочие виды спорта 0
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В апреле российские гимнастки Дина и Арина Аверины объявили в соцсетях о конкурсе «Нарисуй сёстрам Авериным купальники». Японский дизайнер Сатоми Ито предложила два варианта эскизов.

В костюмах, придуманных Ито, выступали многие известные фигуристы — Юдзура Ханю, Шома Уно, Рика Кихира, Вакаба Хигучи, Марин Хонда. Также россиянка Евгения Медведева произвольную программу «Мемуары гейши» представляла в платье-кимоно от Сатоми.

«Поскольку Олимпийские игры будут проходить в Японии, я придумала дизайн с изображением Японии. Дина – имидж цветущей вишни. Мне кажется, это хорошо сочетается с элегантной и лёгкой музыкой. Алина – мощный волновой дизайн, вдохновлённый картиной Кацусика Хокусая. Надеюсь, сёстры Аверины увидят этот дизайн. Я с нетерпением жду вашего выступления в Токио!»

Второй дизайн вдохновлён Джакчу Ито, известным японским художником. Дина чаще всего носит элегантные наряды, поэтому я выбрала классную тему с павлином. У Арины великолепные изображения цветов и растений с экстремальными цветами. Спасибо, что посмотрели. Кстати, я могу сделать эти костюмы. Спасибо, что дали мне этот шанс!» — написала Ито в "инстаграме".

Эскизы можно посмотреть в "инстаграме" Сатоми Ито.

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