«Мы были не за то, чтобы всё переделывать». Ромашина и Колесниченко — о повторном старте

Олимпийские чемпионки в синхронном плавании Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко высказали мнение, что проблемы со звучанием музыки под водой в технической программе на чемпионате Европы в Будапеште не были настолько серьёзными, чтобы проводить соревнования повторно.

Финал технической программы был прерван после того, как были оценены выступления 11 из 19 дуэтов. Россиянки лидировали, опережая ближайших преследовательниц на 3 балла. Соревнования проведут повторно 13 мая.

«Мы не можем сказать, что у нас были большие проблемы с музыкой, да, она трещала, да, в определённые моменты было плохо слышно, особенно в начале, мы бы из-за этого переделывать явно не стали. Многие тренеры из других команд и спортсменки подходили и говорили, что слышно было нехорошо, мы подтверждали, но мы были не за то, чтобы всё это переделывать, теперь всё переносится на 13-е число», — приводит слова Ромашиной РИА «Новости».

«Мы не сильно заметили проблему, музыка только чуть-чуть вначале заедала, а теперь придётся ещё раз выступить в финале», — сказала Колесниченко.