Россияне завоевали золото ЧЕ в командном турнире по прыжкам в воду

Сборная России выиграла командные соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Чемпионами Европы в этом виде программы стали Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Второе место заняли итальянцы, третье – немцы.

Россияне уступали сборным Германии и Италии после прыжков с трёхметрового трамплина, но на вышке прыжки у немцев не задались. Россияне же, наоборот, успешно выполнили все три прыжка, включая синхронный микст, который не получился больше ни у одной команды.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Команды

1. Россия – 431,80.

2. Италия – 428,00.

3. Германия – 421,00.