Россияне завоевали золото ЧЕ в командном турнире по прыжкам в воду
Сборная России выиграла командные соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Чемпионами Европы в этом виде программы стали Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Второе место заняли итальянцы, третье – немцы.
Россияне уступали сборным Германии и Италии после прыжков с трёхметрового трамплина, но на вышке прыжки у немцев не задались. Россияне же, наоборот, успешно выполнили все три прыжка, включая синхронный микст, который не получился больше ни у одной команды.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Команды
1. Россия – 431,80.
2. Италия – 428,00.
3. Германия – 421,00.
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