Главный тренер сборной России сообщила о проблеме и путанице на ЧЕ по водным видам спорта

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала о проблеме с табло и путанице у комментатора на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Напомним, вчера, 10 мая, соревнования дуэтов в синхронном плавании не были завершены из-за технических проблем.
«Таких серьёзных проблем, как у синхронисток с музыкой, в первый день у нас не было. Были проблема с табло на первых двух-трёх прыжках и некоторая путаница у комментатора на арене из-за нового формата проведения командных соревнований (теперь выступают не два, а четыре спортсмена. — Прим. «Чемпионата»).
Решили переформатировать этот вид программы, потому что, как говорили, он был непонятен для широкой публики и неинтересен. Теперь в командных соревнованиях представлены чуть ли не все виды прыжков. Возможно, публике это понравится больше», — цитирует Моисееву «Р-Спорт».
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