В Испании изъяли партию допинговых препаратов на сумму несколько миллионов евро

Полиция Испании арестовала членов преступной организации, занимавшейся торговлей допингом в промышленных масштабах. Следственные действия были проведены сразу в нескольких городах страны. Об этом информирует Cycling Weekly.



Сообщается об изъятии трёх миллионов доз запрещённых препаратов, из которых можно было получить 20 миллионов доз. Общая стоимость веществ оценивается в несколько миллионов евро.

В полиции заявили, что в принадлежавшей преступникам подпольной лаборатории можно было производить одну тонну запрещённых препаратов в год и создавать 30 различных видов препаратов, повышающих эффективность.

Ранее в Испании уже случались похожие инциденты. Так, в феврале этого года в Каталонии были арестованы 5 человек, занимавшихся производством допинговых препаратов.