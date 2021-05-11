Ильиных и Полякова вышли в финал чемпионата Европы по прыжкам в воду с трамплина

Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).



Ильиных по результатам квалификационных соревнованиях стала четвёртой, заработав 245,90 балла, а Полякова продемонстрировала шестой результат — 241,60. Лучший результат в квалификации показала представительница Швейцарии Мишель Хаймберг — от судей она получила 258,45 балла.



Финальный турнир пройдёт также сегодня, 11 мая — в вечернюю сессию.



Ранее в финал произвольной программы в соревнованиях дуэтов вышли российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Вторыми стали украинки, третьими — австрийские спортсменки.