Ильиных и Полякова вышли в финал чемпионата Европы по прыжкам в воду с трамплина
Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).
Ильиных по результатам квалификационных соревнованиях стала четвёртой, заработав 245,90 балла, а Полякова продемонстрировала шестой результат — 241,60. Лучший результат в квалификации показала представительница Швейцарии Мишель Хаймберг — от судей она получила 258,45 балла.
Финальный турнир пройдёт также сегодня, 11 мая — в вечернюю сессию.
Ранее в финал произвольной программы в соревнованиях дуэтов вышли российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Вторыми стали украинки, третьими — австрийские спортсменки.
Россиянки Ромашина и Колесниченко вышли в финал ЧЕ в произвольной программе дуэтов
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