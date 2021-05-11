ОКР выразил соболезнования родным и близким жертв нападения на школу в Казани

Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким жертв вооружённого нападения на школу в Казани. Сегодня, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 погибли семь учеников, учительница английского языка и женщина-работник, ещё 21 человек ранен. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.



«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий в школе №175 города Казани, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим, которые сейчас находятся в больницах.

Нападение на школу унесло жизни ни в чём не повинных людей. Атака на беззащитных детей – жестокость, которая не может быть оправдана ничем.

Коллектив ОКР скорбит вместе с Казанью, Татарстаном и всей Россией. Сил и мужества родным, близким, друзьям погибших. Здоровья всем, кто был ранен, и за чьи жизни борются сейчас врачи. Наши мысли сейчас с теми, в чьи дома пришла ужасная беда», — говорится в сообщении службы информации ОКР.