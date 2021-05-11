Домбровски выиграл четвёртый этап «Джиро д'Италия». Власов занял 13-е место

Американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джозеф Домбровски выиграл четвёртый этап шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия». Этап протяженностью в 187 км прошёл между городами Пьяченца и Сестола.
Американец пришёл первым к финишу, преодолев дистанцию за 4 часа 58 минут 38 секунд. Вторым финишировал итальянец Алессандро де Марки, третье место занял его соотечественник Филиппо Фиорелли.
Россиянин Александр Власов из команды Astana-Premier Tech финишировал 13-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers занял 28-е место.
Пятый этап протяжённостью 177 км пройдет 12 мая. Всего гонка состоит из 21 этапа. Часть – по территории Швейцарии и Словении, а также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.
В общем зачёте на первом месте находится итальянский велогонщик Алессандро де Марки, следом за ним идёт Домбровски. Замыкает тройку бельгиец Луис Верваке.
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