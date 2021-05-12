Россиянка Субботина завоевала золото ЧЕ, победив в произвольной программе соло

Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

Субботина показала результат 96,4333 балла. Второй стала украинка Марта Федина (93,7000 балла). Замкнула тройку Евангелия Платаниоти из Греции. На её счету 90,8000 балла.

Чемпионат Европы. Синхронное плавание. Произвольная программа соло

1. Варвара Субботина (Россия) — 96,4333 балла

2. Марта Федина (Украина) — 93,7000

3. Евангелия Платаниоти (Греция) — 90,8000

4. Василина Хандожко (Беларусь) — 90,2333

5. Василики Александри (Австрия) — 88,8667

6. Кейт Шортман (Великобритания) — 86,0000

7. Мирея Эрнандес (Испания) — 85,7333