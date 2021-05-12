Российский призёр ЧМ в ходьбе: в Катаре после финиша лежали под кондиционером. Как в морге

Российский ходок Василий Мизинов, который на чемпионате мира 2019 года в Дохе (Катар) завоевал серебряную медаль в забеге на 20 км, рассказал о жаре на турнире, из-за которой участникам становилось плохо.
«Там после финиша некоторых увозили в медицинскую палатку, где люди просто лежали под кондиционерами, как в морге. Было тяжело, конечно.
Эмоции после финиша у всех приходят по-разному, я даже через неделю, когда уже был дома, не понимал, что произошло, что завоевал серебро чемпионата мира. Было просто понимание, что я второй — и всё, без масштаба. И только со временем всё пришло, когда начали таскать по мероприятиям, поздравлять, и ты понимаешь, что ты сделал.
На соревнования настраиваешься как на обычную тренировку, чтобы не перегореть. Выходишь и делаешь то, что на тренировках: идёшь на результат, к которому готовился. В Дохе был конкретный план, чтобы не дать организму перегреться. Нужно было постоянно обливаться, не ждать: есть вода — обливайся, пей, поддерживай водный баланс в организме. Круг там был короткий, к пункту питания подходил регулярно, так что эта стратегия сработала», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».
- 12 мая 2021
-
11:55
-
11:43
-
11:26
-
11:18
-
11:08
-
09:51
- 11 мая 2021
-
22:45
-
21:43
-
20:54
-
19:34
-
19:07
-
18:53
-
18:41
-
18:09
-
17:32
-
17:03
-
14:15
-
12:12
-
11:30
-
10:40
- 10 мая 2021
-
23:07
-
21:31
-
20:30
-
20:14
-
19:57
-
19:14
-
18:51
-
18:26
-
17:19
-
15:44
-
13:18
-
10:15
-
09:06
-
00:42
-
00:06