Российский призёр ЧМ в ходьбе: в Катаре после финиша лежали под кондиционером. Как в морге

Российский ходок Василий Мизинов, который на чемпионате мира 2019 года в Дохе (Катар) завоевал серебряную медаль в забеге на 20 км, рассказал о жаре на турнире, из-за которой участникам становилось плохо.

«Там после финиша некоторых увозили в медицинскую палатку, где люди просто лежали под кондиционерами, как в морге. Было тяжело, конечно.

Эмоции после финиша у всех приходят по-разному, я даже через неделю, когда уже был дома, не понимал, что произошло, что завоевал серебро чемпионата мира. Было просто понимание, что я второй — и всё, без масштаба. И только со временем всё пришло, когда начали таскать по мероприятиям, поздравлять, и ты понимаешь, что ты сделал.

На соревнования настраиваешься как на обычную тренировку, чтобы не перегореть. Выходишь и делаешь то, что на тренировках: идёшь на результат, к которому готовился. В Дохе был конкретный план, чтобы не дать организму перегреться. Нужно было постоянно обливаться, не ждать: есть вода — обливайся, пей, поддерживай водный баланс в организме. Круг там был короткий, к пункту питания подходил регулярно, так что эта стратегия сработала», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».