Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужчин и женщин состоится в Москве

Второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских и женских команд состоится в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской федерации регби.



Женские соревнования пройдут 25 и 26 июня, мужские – 26 и 27 июня. Первый этап турнира состоится 5 и 6 июня в столице Португалии — Лиссабоне.



В мужском турнире примут участие восемь команд:



группа А: Германия, Португалия, Грузия, Литва;

группа В: Испания, Италия, Россия, Польша.



В женском турнире сыграют девять команд:



группа А: Россия, Германия, Румыния,

группа В: Польша, Бельгия, Уэльс,

группа С: Шотландия, Испания, Португалия.



В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Женская сборная России является действующим обладателем титула соревнований.

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