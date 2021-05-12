Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужчин и женщин состоится в Москве
Второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских и женских команд состоится в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской федерации регби.
Женские соревнования пройдут 25 и 26 июня, мужские – 26 и 27 июня. Первый этап турнира состоится 5 и 6 июня в столице Португалии — Лиссабоне.
В мужском турнире примут участие восемь команд:
группа А: Германия, Португалия, Грузия, Литва;
группа В: Испания, Италия, Россия, Польша.
В женском турнире сыграют девять команд:
группа А: Россия, Германия, Румыния,
группа В: Польша, Бельгия, Уэльс,
группа С: Шотландия, Испания, Португалия.
В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Женская сборная России является действующим обладателем титула соревнований.
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