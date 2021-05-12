Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужчин и женщин состоится в Москве

Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужчин и женщин состоится в Москве
Другие / Регби 0

Второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских и женских команд состоится в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской федерации регби.

Женские соревнования пройдут 25 и 26 июня, мужские – 26 и 27 июня. Первый этап турнира состоится 5 и 6 июня в столице Португалии — Лиссабоне.

В мужском турнире примут участие восемь команд:

группа А: Германия, Португалия, Грузия, Литва;
группа В: Испания, Италия, Россия, Польша.

В женском турнире сыграют девять команд:

группа А: Россия, Германия, Румыния,
группа В: Польша, Бельгия, Уэльс,
группа С: Шотландия, Испания, Португалия.

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Женская сборная России является действующим обладателем титула соревнований.

Спортивная драма «Регби» от сценариста «Глухаря» стартует 19 мая
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021