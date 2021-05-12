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Павел Сиваков получил травму и сошёл с «Джиро д'Италия»

Павел Сиваков получил травму и сошёл с «Джиро д'Италия»
Другие / Велоспорт 0

Российский велогонщик команды INEOS Grenadiers Павел Сиваков сошёл с «Джиро д'Италия» после падения на пятом этапе Гранд-тура. Спортсмен упал на участке за 15 километров до финиша этапа, однако доехал гонку до конца. Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в «Твиттере».

Как сообщает De Telegraaf, Сиваков въехал в дерево, после чего продолжил гонку с окровавленным правым плечом.

Фото: https://www.telegraaf.nl/

Первым по итогам гонки стал австралиец Калеб Эван.

Вчера, 11 мая, победу на четвёртом этапе шоссейной многодневной гонки одержал американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джозеф Домбровски. Этап протяженностью в 187 км прошёл между городами Пьяченца и Сестола.

В общей сложности гонка состоит из 21 этапа. Часть – по территории Швейцарии и Словении, а также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяжённостью более 200 км. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.

Домбровски выиграл четвёртый этап «Джиро д'Италия». Власов занял 13-е место
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