Королёва и Молчанов завоевали бронзу в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате Европы

Россияне Виталия Королёва и Илья Молчанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).



От судей россияне получили 289,50 балла. Золото досталось представителям Италии Кьяру Пеллакани и Маттео Санторо (300,69). Серебряные награды получили немецкие спортсмены Тина Пунцель и Лу Массенберг (294,27).



Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Трамплин, 3 м. Микст



1. Маттео Санторо/Кьяра Пеллакани (Италия) – 300,69

2. Лу Массенберг/Тина Пунцель (Германия) – 294,27

3. Илья Молчанов/Виталия Королёва (Россия) – 289,50

4. Станислав Олиферчук /Виктория Кесарево (Украина) — 279,45.