Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Королёва и Молчанов завоевали бронзу в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате Европы

Королёва и Молчанов завоевали бронзу в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате Европы
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Виталия Королёва и Илья Молчанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).

От судей россияне получили 289,50 балла. Золото досталось представителям Италии Кьяру Пеллакани и Маттео Санторо (300,69). Серебряные награды получили немецкие спортсмены Тина Пунцель и Лу Массенберг (294,27).

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Трамплин, 3 м. Микст

1. Маттео Санторо/Кьяра Пеллакани (Италия) – 300,69
2. Лу Массенберг/Тина Пунцель (Германия) – 294,27
3. Илья Молчанов/Виталия Королёва (Россия) – 289,50
4. Станислав Олиферчук /Виктория Кесарево (Украина) — 279,45.

Российские синхронистки выиграли техническую программу на ЧЕ, украинки — вторые
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021