Королёва и Молчанов завоевали бронзу в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате Европы
Россияне Виталия Королёва и Илья Молчанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).
От судей россияне получили 289,50 балла. Золото досталось представителям Италии Кьяру Пеллакани и Маттео Санторо (300,69). Серебряные награды получили немецкие спортсмены Тина Пунцель и Лу Массенберг (294,27).
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Трамплин, 3 м. Микст
1. Маттео Санторо/Кьяра Пеллакани (Италия) – 300,69
2. Лу Массенберг/Тина Пунцель (Германия) – 294,27
3. Илья Молчанов/Виталия Королёва (Россия) – 289,50
4. Станислав Олиферчук /Виктория Кесарево (Украина) — 279,45.
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