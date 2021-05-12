Варвара Субботина, объявившая о намерении пропустить Олимпиаду, подвела итоги сезона

Российская синхронистка Варвара Субботина подвела итоги сезона. Ранее Варвара объявила, что пропустит Олимпиаду в Токио (Япония). Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Ну вот и всё! На этом мой сезон заканчивается! Он прошёл немного не по плану, но я рада что всё смогла выдержать! Хотелось бы, конечно, чтоб всё сложилось иначе, но что есть то есть… Несмотря на некоторые трудности, мы достигли хорошего результата и подошли к этому старту в полной боевой готовности! Хочу сказать большое спасибо тренерам за работу, веру и терпение! Отдельное спасибо медикам и массажистам за помощь и восстановление! И конечно же спасибо моим родителям за поддержу.



Безусловно был очень напряжённый сезон, было много неприятных болячек, слёз и нервов… но повторюсь, даже несмотря на это, получилось сделать максимум в той ситуации, которая сейчас сложилась! Спасибо вам, дорогие болельщики, за веру и поддержу! Впереди новый сезон, к которому я хочу подойти здоровой и с новыми силами! Сейчас я начинаю период восстановления, буду делиться с вами тем, что будет происходить в моей жизни! Всех обняла», — написала Субботина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Субботиной в «Инстаграме».