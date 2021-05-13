Белорусская легкоатлетка: наш допинг — это сало

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о том, как её обвинили в употреблении допинга. Спортсменка в ноябре 2016 года была дисквалифицирована на два года.
«Мне эта история непонятна, неприятно где-то это вспоминать, но что сделано, то сделано. Я своей вины не признала, потому что уверена в себе и в своём тренере, что мы ничего не употребляли, а это, мне кажется, какая-то игра международной системы ВАДА, потому что других вариантов нет. Человек чист был на то время, никаких препаратов не найдено. Тем более у меня вскрывали пробы не только во время ОИ, но и после, и до — там ничего не обнаружено. Как это? Для меня до сих пор это загадка.
Моя совесть чиста, я не собираюсь ни перед кем оправдываться, особенно перед людьми, которые говорят, что я допингистка, и всякую грязь выливают. Знаю, моя совесть чиста. Знаю, что ничего не употребляла, не употребляю и не буду употреблять. Когда мы едем на соревнование, сборы или за границу куда-то, то всегда с собой берём белорусское сало и с удовольствием употребляем его в пищу, так как сало — это наш белорусский допинг», — сказала Анастасия в эфире Беларусь 1.
- 13 мая 2021
-
11:00
-
08:47
-
08:26
-
08:19
- 12 мая 2021
-
23:42
-
23:26
-
23:16
-
21:09
-
20:59
-
19:09
-
18:46
-
18:29
-
18:10
-
16:06
-
14:29
-
11:55
-
11:43
-
11:26
-
11:18
-
11:08
-
09:51
- 11 мая 2021
-
22:45
-
21:43
-
20:54
-
19:34
-
19:07
-
18:53
-
18:41
-
18:09
-
17:32
-
17:03
-
14:15
-
12:12
-
11:30
-
10:40