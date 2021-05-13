Белорусская легкоатлетка: наш допинг — это сало

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о том, как её обвинили в употреблении допинга. Спортсменка в ноябре 2016 года была дисквалифицирована на два года.

«Мне эта история непонятна, неприятно где-то это вспоминать, но что сделано, то сделано. Я своей вины не признала, потому что уверена в себе и в своём тренере, что мы ничего не употребляли, а это, мне кажется, какая-то игра международной системы ВАДА, потому что других вариантов нет. Человек чист был на то время, никаких препаратов не найдено. Тем более у меня вскрывали пробы не только во время ОИ, но и после, и до — там ничего не обнаружено. Как это? Для меня до сих пор это загадка.

Моя совесть чиста, я не собираюсь ни перед кем оправдываться, особенно перед людьми, которые говорят, что я допингистка, и всякую грязь выливают. Знаю, моя совесть чиста. Знаю, что ничего не употребляла, не употребляю и не буду употреблять. Когда мы едем на соревнование, сборы или за границу куда-то, то всегда с собой берём белорусское сало и с удовольствием употребляем его в пищу, так как сало — это наш белорусский допинг», — сказала Анастасия в эфире Беларусь 1.