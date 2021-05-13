Юниорский ЧЕ-2023 по парусному спорту в классах 420 и 470 пройдёт в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург выиграл право на проведение чемпионата Европы среди юниоров в 2023 году. Континентальное первенство в классах 420 и 470 примет Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Парусная регата пройдёт в акватории Невской губы Финского залива. Ожидается, что в соревновании примут участие яхтсмены из 50 стран.
В 2019 году Санкт-Петербург уже принимал чемпионат мира среди юниоров в олимпийском классе парусного спорта. Тогда в акватории Финского залива соревновались виндсёрферы в классе RS:X.
«В 2019 году мы организовали чемпионат мира среди юниоров в классе RS:X и сделали первый шаг к продвижению Санкт-Петербурга в качестве уникального места для проведения парусных соревнований олимпийского уровня. После этого мы разработали специальную программу на ближайшие пять лет, в соответствии с которой идёт работа по подготовке заявок на проведение крупнейших международных парусных регат. В этом году эта работа начала приносить свои плоды, и мы получили право на проведение чемпионата Европы среди юниоров в классах 420 и 470 в 2023 году. Мы не смогли бы добиться этого без поддержки Всероссийской федерации парусного спорта, Министерства спорта РФ, международной и отечественной Ассоциации классов 420 и 470», — сказала руководитель проектов Яхт-клуба Санкт-Петербурга Елена Соловьёва.
«Чемпионат Европы среди юниоров в классах 420 и 470 — это знаковое событие не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России. Яхт-клуб Санкт-Петербурга проделал большую работу, чтобы это мероприятие состоялось в нашей стране. У заявки Санкт-Петербурга было множество преимуществ относительно конкурентов. Это и погодные условия, и инфраструктура, и транспортная доступность, и культурная составляющая», — сказал старший тренер сборной России в классе 470 и президент российской Ассоциации классов 420 и 470 Михаил Заболотнов.
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