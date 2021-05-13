«Меня зажимали и били». 20-летняя российская пловчиха — о действиях соперниц на ЧЕ

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова прокомментировала выступление в заплыве на 10 км на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште.

После финиша 20-летняя Кирпичникова, занявшая восьмое место, пожаловалась на действия соперниц.

«Я недовольна результатом. Меня зажимали, били, и мне это не понравилось. Условия были комфортные, если говорить о водоёме, волн нет, ещё бы девочки не дрались, не толкались, но они так не умеют. В основном заметила это у итальянок и испанок, пару раз мне прилетело.

Это мой первый крупный международный старт. В принципе, наверное, для первого раза пойдёт.

Мне сегодня в неопрене (костюме для холодной воды. — Прим. «Чемпионата») было нормально, руки устали, но это не из-за неопрена. Я второй раз в жизни в нём плаваю — первый раз был на чемпионате Франции», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».