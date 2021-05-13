Синхронистка Мария Шурочкина показала оригинальное фото с зажатой пальцами ног медалью ЧЕ

Олимпийская чемпионка 2016 года по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина опубликовала эффектное фото с медалью чемпионата Европы в Будапеште, которую она завоевала в технической программе.

«Когда победа пьянит, но ты понимаешь, что расслабляться не стоит — впереди преодоление главной высоты. До Олимпийских игр в Токио 71 день», — написала спортсменка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Марии Шурочкиной

Золото в составе российской команды также выиграли Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Вероника Калинина, Влада Чигирева и Марина Голядкина.



Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В общей сложности в синхронном плавании разыгрывается девять комплектов наград.