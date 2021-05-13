Определён состав сборной России по художественной гимнастике на ЧЕ в Варне

Многократные чемпионки мира, сёстры Арина и Дина Аверины вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. Соревнования состоятся с 9 по 13 июня в Варне (Болгария).



В состав российской сборной также вошла Лала Крамаренко, Дарья Трубникова будет в резерве.

В групповых упражнениях национальную команду России будут представлять Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.

За команду юниорок в групповых упражнениях выступят Милена Ан, Мария Федоровцева, Анна Грош, София Яковлева, Нонна Нянина и Елизавета Татаева.



Напомним, 9 мая в Баку (Азербайджан) в заключительный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике россиянки не сумели завоевать золотые награды в отдельных упражнениях.