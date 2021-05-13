Московский полумарафон перенесён с 16 мая на неопределённый срок

Московский полумарафон, который должен пройти 16 мая 2021 года на территории Олимпийского комплекса «Лужники», переносится на неопределённый срок. Команда Бегового сообщества приостановила подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учётом рекомендаций региональных властей. Спортивная выставка и выдача стартовых пакетов также не состоятся.



О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно.



«Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами. Нам искренне жаль, что мы нарушили ваши планы, и осознаём, что регистрация на забег — это не просто стартовый взнос. Это мотивация для тренировок, месяцы подготовки и надежды на успешный финиш. В ближайшее время мы сообщим подробности и новую дату мероприятия», — прокомментировали ситуацию организаторы забега.