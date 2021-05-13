Бельгийского велогонщика сбил автомобиль во время «Джиро д'Италия». Видео

Сегодня, 13 мая, проходил шестой этап веломногодневки «Джиро д’Италия». За 12 км до финиша гонки случился инцидент, в ходе которого бельгийского велогонщика Питера Серри сбил автомобиль команды BikeExchange. В результате столкновения 32-летний спортсмен упал, но тем не менее вскоре поднялся и даже смог продолжить гонку. Получил ли Питер какие-либо травмы, пока неизвестно.

Бельгийского велогонщика сбило авто во время «Джиро д'Италия»

Победу в гонке в итоге одержал представитель Швейцарии Джино Медер.

В общей сложности «Джиро д'Италия» состоит из 21 этапа. Часть – по территории Швейцарии и Словении, а также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяжённостью более 200 км. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.



Вчера, 12 мая, российский велогонщик команды INEOS Grenadiers Павел Сиваков сошёл с «Джиро д'Италия» после падения на пятом этапе Гранд-тура.