Юлия Ефимова показала фото на фоне моря в Каннах

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в топе и спортивных брюках на фоне моря, снимок сделан в Каннах (Франция).
«Доброе утро и хорошего дня!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.
- 14 мая 2021
-
11:16
-
10:12
-
09:07
- 13 мая 2021
-
23:35
-
22:32
-
22:11
-
20:09
-
19:41
-
19:05
-
18:20
-
17:54
-
17:35
-
16:46
-
13:59
-
13:11
-
13:04
-
11:53
-
11:23
-
11:00
-
08:47
-
08:26
-
08:19
- 12 мая 2021
-
23:42
-
23:26
-
23:16
-
21:09
-
20:59
-
19:09
-
18:46
-
18:29
-
18:10
-
16:06
-
14:29
-
11:55
-
11:43