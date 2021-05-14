Россияне Мальцев и Платонова завоевали золото ЧЕ в произвольной программе микст-дуэтов
Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали золотые медали в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).
Мальцев и Платонова показали результат 93,9333 балла. Вторыми стали испанцы Пау Рибес Кулья и Эмма Гарсия Гарсия (86,5333 балла). Замкнули тройку Николо Ольяри и Изотта Спортелли из Италии. На их счету 81,8667 балла.
Чемпионат Европы. Синхронное плавание. Произвольная программа микст-дуэтов
1. Александр Мальцев и Олеся Платонова (Россия) — 93,9333 балла
2. Пау Рибес Кулья и Эмма Гарсия Гарсия (Испания) — 86,5333
3. Николо Ольяри и Изотта Спортелли (Италия) — 81,8667
4. Йожеф Солимоси и Сильвия Солимосева (Словакия) — 88,1958.
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