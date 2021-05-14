Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Алла Шишкина рассказала про «волшебные» футболки Татьяны Покровской

Алла Шишкина рассказала про «волшебные» футболки Татьяны Покровской
Другие / Водные виды спорта 0

Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала про ритуал Татьяны Покровской с яркими футболками.

«Волшебные футболки Татьяны Покровской

Мало кто знает, что ещё в далёком 1998 году чемпионат мира по водным видам спорта проходил в австралийском городе Перт. Татьяна Николаевна купила себе там две яркие футболки, салатовую и розовую. Ну и что, скажете вы, мы все покупаем вещи время от времени. Только салатовую она надела на полуфинал и команда тогда в первый раз победила команду Японии, а на финал она надела розовую футболку и в итоге, с 1998 года началась серия блистательных побед сборной России по синхронному плаванию во всех дисциплинах.

Соло тогда выиграла Ольга Седакова, дуэт: Ольга Брусникина и Ольга Седакова. В группе чемпионками мира стали: Ольга Седакова, Мария Киселёва, Анна Юряева, Ольга Медведева, Анна Маслова, Ольга Брусникина, Елена Азарова, Ольга Новокщёнова.

И вот уже 23 года российская команда никому не отдаёт золото, а Татьяна Николаевна продолжает выходить на полуфинал и финал в ярких футболках, которые оказались такими же прочными и надёжными, как спортсмены и тренеры сборной России. У вас есть счастливые вещи? Расскажите о них в комментариях», — написала Алла в своём "инстаграме".

Фото доступно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.

Алла Шишкина написала пост о победе на ЧЕ. Губерниев и актриса Горбачёва отреагировали
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021