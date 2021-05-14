Алла Шишкина рассказала про «волшебные» футболки Татьяны Покровской

Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала про ритуал Татьяны Покровской с яркими футболками.

«Волшебные футболки Татьяны Покровской

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Мало кто знает, что ещё в далёком 1998 году чемпионат мира по водным видам спорта проходил в австралийском городе Перт. Татьяна Николаевна купила себе там две яркие футболки, салатовую и розовую. Ну и что, скажете вы, мы все покупаем вещи время от времени. Только салатовую она надела на полуфинал и команда тогда в первый раз победила команду Японии, а на финал она надела розовую футболку и в итоге, с 1998 года началась серия блистательных побед сборной России по синхронному плаванию во всех дисциплинах.

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Соло тогда выиграла Ольга Седакова, дуэт: Ольга Брусникина и Ольга Седакова. В группе чемпионками мира стали: Ольга Седакова, Мария Киселёва, Анна Юряева, Ольга Медведева, Анна Маслова, Ольга Брусникина, Елена Азарова, Ольга Новокщёнова.

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И вот уже 23 года российская команда никому не отдаёт золото, а Татьяна Николаевна продолжает выходить на полуфинал и финал в ярких футболках, которые оказались такими же прочными и надёжными, как спортсмены и тренеры сборной России. У вас есть счастливые вещи? Расскажите о них в комментариях», — написала Алла в своём "инстаграме".

Фото доступно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.