Алина Кабаева выступила с обращением к сборной России по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к спортсменкам национальной команды, которые в июле — августе выступят на летней Олимпиаде в Токио.

«Дорогие мои девочки! Я очень рада, что мы все вернулись к привычной для нас жизни: сборам, соревнованиям, турнирам и Олимпиаде. Я знаю, что каждая из вас ждала этого момента, потому что вы усердно трудились и тренировались, и сейчас готовы и настроены на победу для своей страны, для тех, кто болеет за вас. В этот долгожданный и волнительный момент я хочу, чтобы вы знали, что в вас верят, поддерживают, любят, за вас будут молиться и будут смотреть соревнования ваши родители, друзья, фанаты и я.

Я желаю вам удачи и уверена, что у вас всё получится, потому что вы тренируетесь в лучшем центре, у первоклассных тренеров во главе с Ириной Александровной (Винер-Усмановой, главой Всероссийской федерации художественной гимнастики. — Прим. «Чемпионата»). А как говорил Александр Васильевич Суворов своим генералам и солдатам перед сражением, «молитесь Богу – от него победа. Бог — наш генерал, он нас и водит». А он не проиграл ни единого сражения.

С любовью, олимпийская чемпионка Алина Кабаева», — приводятся слова Кабаевой на сайте Всероссийской федерации художественной гимнастики.