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ВАДА обсудит решение CAS по российскому спорту

ВАДА обсудит решение CAS по российскому спорту
Другие / Прочие виды спорта 0

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на следующей неделе обсудят вопрос решения по санкциям в отношении российского спорта, сообщается на сайте организации.

Исполком и совет пройдут в онлайн-формате 20 и 21 мая. На них будет обсуждаться вопрос контроля ВАДА за исполнением решения CAS. Также ВАДА планирует рассмотреть текущие следственные и судебные дела, в том числе дело, связанное с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Кроме этого, на заседаниях будут заслушаны отчёты пяти постоянных комитетов ВАДА, например, комитета спортсменов и комитета по соответствию.

Ранее CAS решил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Также России запретили проводить Олимпиады и чемпионаты мира и подавать заявки на организацию таких соревнований.

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