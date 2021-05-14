Чемпионат женской гандбольной Суперлиги в сезоне-2021/2022 пройдёт в новом формате

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) утвердил новый формат проведения соревнований в женском чемпионате России. Изменения вступят в силу с сезона-2021/2022. Они призваны увеличить напряжённость игр женской Суперлиги и минимизировать число матчей, не имеющих турнирной интриги, сообщает пресс-служба ФГР.

На предварительном этапе команды Суперлиги будут распределены на две группы по шесть команд в соответствии с результатами предыдущего сезона. Регулярный чемпионат пройдет внутри этих групп в четыре круга. Четыре сильнейшие команды группы А попадут напрямую в 1/4 финала, 8 остальных участников начнут плей-офф с 1/8 финала. В матчах на вылет определятся обладатели всех мест с 1-го по 12-е. Все серии плей-офф будут состоять из двух матчей с учётом общей разницы мячей.

Предполагается, что 12-я команда Суперлиги уступит свое место победителю Высшей лиги, а 11-я – проведёт стыковые матчи со второй командой Высшей лиги.